Почему РФ массово не атакует Киев "Бандеролями": мнение эксперта
Россияне с технической точки зрения могут атаковать Киев "Бандеролями", но пока массово не применяют это средство поражения по столице Украины.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил авиационный эксперт Константин Криволап.
"Трудно сказать, какие есть в этом вопросе ограничения для россиян. Возможно, это связано как-то с расположением боевых подразделений или сегментацией зон ответственности, которые россияне у себя разработали", - отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что предположительно дело в разных зонах ответственности отдельных боевых подразделений россиян, имеющих в своем арсенале "Бандероли".
Что известно о "Бандероле"
"Бандероль" (S8000) – российский реактивный боражирующий боеприпас, который ГУР МОУ также называет крылатой ракетой. Это гибрид дрона и ракеты, разработанный российским АО "Кронштадт".
Обычно боеприпас запускают из российского БПЛА "Орион". В то же время в России ищут возможность диверсифицировать способы его применения, в частности, речь идет о потенциальном запуске с наземных платформ. Максимальная скорость составляет до 650 км/ч, дальность полета – 500 км.
В июне 2026 года россияне впервые применили "Бандероль" против Киева, после чего его использование против Украины участилось. Из-за реактивного двигателя боеприпас может развивать скорость около 600 км/ч, а перед ударом снижаться до высоты около 200 метров.
В то же время "Бандероль" не является неуязвимой для украинского ПВО. Эта дрон-ракета соответствует по профилю пролета крылатой ракете или реактивному дрону. Однако это нагружает противовоздушную оборону в классе воздушных ракет, отмечал в комментарии авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.