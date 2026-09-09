Почему РФ массово не атакует Киев "Бандеролями": мнение эксперта

Россияне с технической точки зрения могут атаковать Киев "Бандеролями", но пока массово не применяют это средство поражения по столице Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил авиационный эксперт Константин Криволап.

"Трудно сказать, какие есть в этом вопросе ограничения для россиян. Возможно, это связано как-то с расположением боевых подразделений или сегментацией зон ответственности, которые россияне у себя разработали", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что предположительно дело в разных зонах ответственности отдельных боевых подразделений россиян, имеющих в своем арсенале "Бандероли".

Что известно о "Бандероле"

"Бандероль" (S8000) – российский реактивный боражирующий боеприпас, который ГУР МОУ также называет крылатой ракетой. Это гибрид дрона и ракеты, разработанный российским АО "Кронштадт".

Обычно боеприпас запускают из российского БПЛА "Орион". В то же время в России ищут возможность диверсифицировать способы его применения, в частности, речь идет о потенциальном запуске с наземных платформ. Максимальная скорость составляет до 650 км/ч, дальность полета – 500 км.