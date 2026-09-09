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Почему РФ массово не атакует Киев "Бандеролями": мнение эксперта

11:08 09.09.2026 Ср
2 мин
Технически "Бандероли" могут атаковать столицу Украины, но такие удары не массовые.
aimg Константин Широкун aimg Константин Криволап Эксперт
Почему РФ массово не атакует Киев "Бандеролями": мнение эксперта Фото: дрон "Орион", являющийся носителем "Бандеролей" (war-sanctions.gur.gov.ua)
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Россияне с технической точки зрения могут атаковать Киев "Бандеролями", но пока массово не применяют это средство поражения по столице Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил авиационный эксперт Константин Криволап.

"Трудно сказать, какие есть в этом вопросе ограничения для россиян. Возможно, это связано как-то с расположением боевых подразделений или сегментацией зон ответственности, которые россияне у себя разработали", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что предположительно дело в разных зонах ответственности отдельных боевых подразделений россиян, имеющих в своем арсенале "Бандероли".

Что известно о "Бандероле"

"Бандероль" (S8000) – российский реактивный боражирующий боеприпас, который ГУР МОУ также называет крылатой ракетой. Это гибрид дрона и ракеты, разработанный российским АО "Кронштадт".

Обычно боеприпас запускают из российского БПЛА "Орион". В то же время в России ищут возможность диверсифицировать способы его применения, в частности, речь идет о потенциальном запуске с наземных платформ. Максимальная скорость составляет до 650 км/ч, дальность полета – 500 км.

В июне 2026 года россияне впервые применили "Бандероль" против Киева, после чего его использование против Украины участилось. Из-за реактивного двигателя боеприпас может развивать скорость около 600 км/ч, а перед ударом снижаться до высоты около 200 метров.

В то же время "Бандероль" не является неуязвимой для украинского ПВО. Эта дрон-ракета соответствует по профилю пролета крылатой ракете или реактивному дрону. Однако это нагружает противовоздушную оборону в классе воздушных ракет, отмечал в комментарии авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

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