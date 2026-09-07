Перехват дешевле ракеты: в Brave1 показали, как сбивают "Бандероли"

У украинских разработчиков уже есть технология, способная уничтожать российские ракеты-дроны "Бандероль". Одно из средств, созданное участником Brave1, существенно дешевле самой "Бандероли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brave1 .

У Украины уже есть средства против "Бандеролей"

В Brave1 сообщили, что одно из средств от участника оборонного кластера уже уничтожает российские "Бандероли". При этом стоимость такого перехвата существенно ниже стоимости самой ракеты-дрона.

В ведомстве не уточнили название разработчика, характеристики средства и конкретной стоимости его применения.

В то же время, там отметили, что в настоящее время существует уже несколько украинских продуктов, способных противодействовать "Бандеролям". Их планируется развивать и масштабировать для защиты украинских городов.

Что такое российская "Бандероль"

"Бандероль" (S8000) – российский реактивный боражирующий боеприпас, который ГУР МОУ также называет крылатой ракетой. Это гибрид дрона и ракеты, разработанный российским АО "Кронштадт".

Обычно боеприпас запускают из российского БПЛА "Орион". В то же время в России ищут возможность диверсифицировать способы его применения, в частности, речь идет о потенциальном запуске с наземных платформ.

Максимальная скорость составляет до 650 км/ч, дальность полета – 500 км.