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Перехват дешевле ракеты: в Brave1 показали, как сбивают "Бандероли"

17:49 07.09.2026 Пн
2 мин
Как Украина противодействует российским реактивным дрон-ракетам "Бандероль"?
aimg Лев Шевченко
Перехват дешевле ракеты: в Brave1 показали, как сбивают "Бандероли" Фото: носитель "Бандеролей" - дрон "Орион" (портал War and Sanctions)
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У украинских разработчиков уже есть технология, способная уничтожать российские ракеты-дроны "Бандероль". Одно из средств, созданное участником Brave1, существенно дешевле самой "Бандероли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brave1.

У Украины уже есть средства против "Бандеролей"

В Brave1 сообщили, что одно из средств от участника оборонного кластера уже уничтожает российские "Бандероли". При этом стоимость такого перехвата существенно ниже стоимости самой ракеты-дрона.

В ведомстве не уточнили название разработчика, характеристики средства и конкретной стоимости его применения.

В то же время, там отметили, что в настоящее время существует уже несколько украинских продуктов, способных противодействовать "Бандеролям". Их планируется развивать и масштабировать для защиты украинских городов.

Что такое российская "Бандероль"

"Бандероль" (S8000) – российский реактивный боражирующий боеприпас, который ГУР МОУ также называет крылатой ракетой. Это гибрид дрона и ракеты, разработанный российским АО "Кронштадт".

Обычно боеприпас запускают из российского БПЛА "Орион". В то же время в России ищут возможность диверсифицировать способы его применения, в частности, речь идет о потенциальном запуске с наземных платформ.

Максимальная скорость составляет до 650 км/ч, дальность полета – 500 км.

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В июне 2026 года россияне впервые применили "Бандероль" против Киева, после чего его использование против Украины участилось. Из-за реактивного двигателя боеприпас может развивать скорость около 600 км/ч, а перед ударом снижаться до высоты около 200 метров.

В то же время "Бандероль" не является неуязвимой для украинского ПВО. Эта дрон-ракета соответствует по профилю пролета крылатой ракете или реактивному дрону. Но это нагружает противовоздушную оборону в классе воздушных ракет, отмечал в комментарии РБК-Украина авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

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