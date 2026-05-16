Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия впервые после падения режима Асада возобновила военные поставки в Сирию

02:18 16.05.2026 Сб
2 мин
Что именно привезла Россия в Сирию после падения режима Асада?
aimg Екатерина Коваль
Фото: поставки могут быть связаны с будущим российских баз в стране (Getty Images)

Российское грузовое судно "Спарта" прибыло в сирийский порт Тартус в сопровождении военных кораблей 11 мая. Это первое визуальное подтверждение возобновления российских военных поставок в Сирию после падения режима Башара Асада.

Что известно о конвое

Рядом со "Спартой" на спутниковых снимках зафиксирован фрегат "Адмирал флота Касатонов".

Накануне прибытия конвоя из Тартуса вышел корвет "Устойчивый" для обеспечения безопасного коридора.

Фото: российский фрегат "Адмирал флота Касатонов", (t.me/agentstvonews)

Что именно перевозило судно - неизвестно, но исследователи предполагают, что речь идет о военном грузе или оборудовании двойного назначения.

Меры конспирации

Конвой принял строгие меры безопасности. После прохождения Гибралтара все суда отключили транспондеры. По меньшей мере два корабля передавали фиктивные данные о своем местонахождении - якобы находясь в Балтийском море.

Фото: спутниковые снимки порта Тартуса в Сирии (t.me/agentstvonews)

Зачем России Сирия

Исследователи считают, что поставки связаны с переговорами о будущем российских баз в Сирии. Новое руководство страны, похоже, готово позволить Москве сохранить ограниченный доступ к Тартусу и Хмеймиму - но не бесплатно.

Министр обороны Сирии заявил, что Россия может остаться, "если это принесет пользу Сирии". По данным "Коммерсанта", Дамаск хочет превратить Хмеймим в тренировочный центр для своих военных.

В 2026 году Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию. Потеря баз стала бы серьезным стратегическим поражением для Кремля - Хмеймим и Тартус являются ключевыми для расширения российского присутствия на Ближнем Востоке и в Африке.

После взаимного обстрела флотов США и Ирана мировые цены на нефть продолжили рост, рынок не доверяет хрупкому перемирию. По данным Reuters, ОАЭ тайно транспортируют нефть через Ормузский пролив - суда отключают системы отслеживания и рискуют попасть под иранскую атаку.

Иран тем временем заявил о безопасном проходе через пролив благодаря "новым процедурам", детали которых не раскрыл.

Российская ФедерацияВойна в СирииВойска РФ