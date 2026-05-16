Россия впервые после падения режима Асада возобновила военные поставки в Сирию

Что известно о конвое

Рядом со "Спартой" на спутниковых снимках зафиксирован фрегат "Адмирал флота Касатонов".

Накануне прибытия конвоя из Тартуса вышел корвет "Устойчивый" для обеспечения безопасного коридора.

Фото: российский фрегат "Адмирал флота Касатонов", (t.me/agentstvonews)

Что именно перевозило судно - неизвестно, но исследователи предполагают, что речь идет о военном грузе или оборудовании двойного назначения.

Меры конспирации

Конвой принял строгие меры безопасности. После прохождения Гибралтара все суда отключили транспондеры. По меньшей мере два корабля передавали фиктивные данные о своем местонахождении - якобы находясь в Балтийском море.

Фото: спутниковые снимки порта Тартуса в Сирии (t.me/agentstvonews)

Зачем России Сирия

Исследователи считают, что поставки связаны с переговорами о будущем российских баз в Сирии. Новое руководство страны, похоже, готово позволить Москве сохранить ограниченный доступ к Тартусу и Хмеймиму - но не бесплатно.

Министр обороны Сирии заявил, что Россия может остаться, "если это принесет пользу Сирии". По данным "Коммерсанта", Дамаск хочет превратить Хмеймим в тренировочный центр для своих военных.

В 2026 году Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию. Потеря баз стала бы серьезным стратегическим поражением для Кремля - Хмеймим и Тартус являются ключевыми для расширения российского присутствия на Ближнем Востоке и в Африке.