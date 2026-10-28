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Россия впервые с лета разрешила выход зерновых судов из Азовского моря, - Bloomberg

19:45 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Россия впервые с лета разрешила выход зерновых судов из Азовского моря, - Bloomberg Фото: Россия разрешила судам покидать порты Азовского моря (Getty Images)
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Российские власти впервые с июля позволили зерновым судам выйти из портов Азовского моря. Это открывает возможность восстановления экспорта продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, администрация портов Азовского моря предоставила временное разрешение судам на выход из портов Темрюк и Кавказ.

По меньшей мере, одно судно уже успешно прошло через Керченский пролив в направлении Черного моря.

Окно для выхода открылось в понедельник. Находящиеся на местах и готовые к плаванию экипажи могут подавать соответствующие заявки.

До эскалации и остановки судоходства 10 июля на этот регион приходилось около трети российского экспорта пшеницы морским транспортом.

На фоне новости фьючерсные цены на пшеницу в Чикаго упали на 2,8%, достигнув самого низкого уровня с 1 июля.

Поставщики и трейдеры отмечают, что исходная реакция рынка была быстрой, однако ситуация остается напряженной.

"Начальная реакция рынка была быстрой в сторону снижения. Немногие верят, что повторное открытие портов существенно изменит прогноз рисков", - отметил Бертран Эстерле, товарный брокер и вице-президент StoneX.

Эксперты отмечают, что из-за отсутствия режима прекращения огня проблема безопасности экспорта не решена полностью, ведь суда все еще рискуют быть пораженными дронами при пересечении Черного моря.

Напомним, что из-за угрозы постоянных атак на грузовики с зерном в Украине рассматривают возможность перенесения пунктов таможенного контроля вглубь территорий Польши и Словакии.

Соответствующие переговоры с соседними странами уже продолжаются.

В то же время, в Европейском Союзе поднимают вопрос ограничения российского агроэкспорта.

В частности, страны Балтии требуют заблокировать транзит зерна из России по территории ЕС, чтобы остановить финансирование агрессии против Украины.

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