Россия впервые с лета разрешила выход зерновых судов из Азовского моря, - Bloomberg
Российские власти впервые с июля позволили зерновым судам выйти из портов Азовского моря. Это открывает возможность восстановления экспорта продовольствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечает издание, администрация портов Азовского моря предоставила временное разрешение судам на выход из портов Темрюк и Кавказ.
По меньшей мере, одно судно уже успешно прошло через Керченский пролив в направлении Черного моря.
Окно для выхода открылось в понедельник. Находящиеся на местах и готовые к плаванию экипажи могут подавать соответствующие заявки.
До эскалации и остановки судоходства 10 июля на этот регион приходилось около трети российского экспорта пшеницы морским транспортом.
На фоне новости фьючерсные цены на пшеницу в Чикаго упали на 2,8%, достигнув самого низкого уровня с 1 июля.
Поставщики и трейдеры отмечают, что исходная реакция рынка была быстрой, однако ситуация остается напряженной.
"Начальная реакция рынка была быстрой в сторону снижения. Немногие верят, что повторное открытие портов существенно изменит прогноз рисков", - отметил Бертран Эстерле, товарный брокер и вице-президент StoneX.
Эксперты отмечают, что из-за отсутствия режима прекращения огня проблема безопасности экспорта не решена полностью, ведь суда все еще рискуют быть пораженными дронами при пересечении Черного моря.
Напомним, что из-за угрозы постоянных атак на грузовики с зерном в Украине рассматривают возможность перенесения пунктов таможенного контроля вглубь территорий Польши и Словакии.
Соответствующие переговоры с соседними странами уже продолжаются.
В то же время, в Европейском Союзе поднимают вопрос ограничения российского агроэкспорта.
В частности, страны Балтии требуют заблокировать транзит зерна из России по территории ЕС, чтобы остановить финансирование агрессии против Украины.