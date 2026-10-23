В Украине могут перенести пункты пропуска за границу из-за атак на грузовики с зерном

Украина ведет переговоры с Польшей и Словакией о переносе таможенного контроля в глубь их стран. Причина - российские дроны, которые атакуют грузовики с зерном в очередях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как сообщили источники, осведомленные с ситуацией, цель таких договоренностей - защитить грузовики с сельскохозяйственной продукцией от российских ударов.

Похожий опыт у Киева уже есть. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что общие пункты пограничного контроля были созданы с Молдовой. Теперь Украина хочет распространить этот подход на других соседей, в частности, на Польшу.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий пояснил, что потребность в изменениях возникла из-за новых обстоятельств безопасности. По его словам, Киев стремится как можно быстрее договориться с польской стороной.

Почему ищут новые маршруты

Из-за российских ударов морской маршрут через Черное море практически заблокирован. Поэтому Украина вынуждена была увеличить экспорт автомобильными, речными и железнодорожными маршрутами через Европу.

Но в последние недели российские беспилотники регулярно бьют по грузовикам с украинской агропродукцией, стоящим в очередях на границе.

Министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий сообщил, что атаки дронов на крупнейшие морские порты и суда в регионе сократили экспорт примерно вдвое. В сентябре страна вывезла 2,4 млн. тонн агропродукции. Это всего 46% от возможного объема.

По словам Высоцкого, без полного доступа в черноморские порты возможности Украины ограничены на уровне 45-50% потенциала. Поэтому, добавил он, следует сохранять и расширять альтернативные маршруты и работать с европейскими партнерами, чтобы компенсировать дополнительные расходы на логистику.

Какие еще пути рассматривают

Украина также думает об отгрузке части продукции через порты стран Балтии. Однако, как отмечает Financial Times, такие перевозки стоят гораздо дороже, чем из-за Черного моря.

По данным Еврокомиссии, объем украинских грузов, которые возят по Дунаю, почти удвоился: с примерно 600 тысяч тонн в августе до 1,16 млн тонн в сентябре. В прошлом месяце через Черное море прошло всего 10% украинского экспорта.

Издание отмечает, что новые маршруты усложняет перегруженность железнодорожной и канальной инфраструктуры. Еще одна проблема – низкий уровень воды в Дунае после летней засухи, ограничивающий объемы перевозок.

Кроме того, Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинского зерна, но разрешают транзит ограниченного количества продукции.

Как сообщало РБК-Украина, глава МВД Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин заявила о рассмотрении переноса украинских КПП на территорию страны.

Из-за российских ударов Молдова уже отозвала своих пограничников и таможенников из четырех пунктов пропуска на украинской территории.