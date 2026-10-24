Россия впервые допустила иностранного посланника к украинским пленным, - омбудсмен

Защитники Украины также подтвердили, что в них стали наведываться представители российского уполномоченного по правам человека.

Украинский омбудсмен отметил, что регулярно проводит встречи с российской уполномоченной Яной Лантратовой.

Во время последнего разговора стороны вновь обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских граждан.

Лубинец подчеркнул, что каждый обмен является результатом сложных переговоров и одновременно шансом на прогресс в освобождении военнопленных и гражданских.

Уполномоченный выразил надежду, что положительная динамика с допуском представителей сохранится.

По его словам, украинская сторона будет делать все возможное, чтобы все граждане вернулись с российских мест несвободы.