Лубинец назвал обмен "историческим": удалось вернуть больше всего осужденных

Состоялся третий этап крупного обмена военнопленными, 270 воинов Сил обороны уже на родной земле. Это событие можно назвать историческим по количеству вернувшихся домой защитников Украины, что были незаконно осуждены Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Исторический обмен

По словам Лубинца, это исторический обмен: удалось вернуть самое большое количество осужденных военных. Это 86 украинцев, получивших приговоры российского суда, и один защитник, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование.

"В общем, домой возвращаются военные ВСУ, в том числе ТрО, НГУ, ГНСУ. Также впервые за долгое время удалось вернуть большое количество азовцев. Дома также и один военнослужащий "Айдара", - уточнил Лубинец.

Он добавил, что возвращается в Украину пять человек, считавшихся погибшими во время российского теракта в Еленовке в июле 2022 года.

"Двое возвращенных защитников попали в плен еще в 2018 и 2020 годах. То есть они пробыли в плену 8 и 6 лет!" - говорит Лубинец.

Детали обмена

Украина 23 октября вернула тяжелобольных и тяжелораненых военных. Все возвращенные были подтверждены в плену через МККК и из других источников, говорит Омбудсмен.

"Младшему уволенному - 24 года, самому старшему 63 года. У одного из возвращенных есть день рождения завтра - он отпразднует его на родной земле. Защитнику исполнится 60 лет!" – отметил Лубинец.