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Росія вперше допустила іноземного посланця до українських полонених, - омбудсмен

20:45 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (РБК-Україна Віталій Носач)

До українських військовополонених уперше від початку повномасштабної війни фізично допустили іноземного представника - кардинала Маттео Дзуппі.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Захисники України також підтвердили, що до них почали навідуватися представники російської уповноваженої з прав людини.

Український омбудсмен зазначив, що регулярно проводить зустрічі з російською уповноваженою Яною Лантратовою.

Під час останньої розмови сторони знову обговорили подальші кроки для повернення українських громадян.

Лубінець наголосив, що кожен обмін є результатом складних перемовин і водночас шансом на прогрес у звільненні військовополонених і цивільних.

Уповноважений висловив сподівання, що позитивна динаміка з допуском представників збережеться.

За його словами, українська сторона робитиме все можливе, щоб усі громадяни повернулися з російських місць несвободи.

Нагадаємо, 23 жовтня Україна та Росія провели новий обмін військовополоненими - перший за останні два місяці.

Додому повернулися 270 українців, серед яких воїни Нацгвардії (зокрема бійці "Азову"), прикордонники, тероборонівці, представники ВМС, Сухопутних та Десантно-штурмових військ, Держспецслужби транспорту, а також девʼять цивільних.

Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року.

Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав цей процес "історичним".

За його словами, в межах третього етапу великого обміну вдалося визволити найбільшу кількість незаконно засуджених Росією оборонців - 86 осіб, а також одного військовослужбовця, щодо якого РФ здійснювала кримінальне переслідування.

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Війна в УкраїніВатиканРосійська ФедераціяОбмін полоненими