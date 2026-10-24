Росія вперше допустила іноземного посланця до українських полонених, - омбудсмен

Захисники України також підтвердили, що до них почали навідуватися представники російської уповноваженої з прав людини.

Український омбудсмен зазначив, що регулярно проводить зустрічі з російською уповноваженою Яною Лантратовою.

Під час останньої розмови сторони знову обговорили подальші кроки для повернення українських громадян.

Лубінець наголосив, що кожен обмін є результатом складних перемовин і водночас шансом на прогрес у звільненні військовополонених і цивільних.

Уповноважений висловив сподівання, що позитивна динаміка з допуском представників збережеться.

За його словами, українська сторона робитиме все можливе, щоб усі громадяни повернулися з російських місць несвободи.