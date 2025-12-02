ua en ru
РФ ночью ударила более 60 дронами: есть попадания в восьми локациях

Украина, Вторник 02 декабря 2025 09:38
РФ ночью ударила более 60 дронами: есть попадания в восьми локациях Иллюстративное фото: Россия запустила более 60 дронов этой ночью (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 2 декабря российские войска осуществили массированную атаку по Украине, выпустив 62 ударных беспилотника типов "Шахед", "Гербера" и других моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Запуски осуществлялись с направлений Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, временно оккупированной Чауды в Крыму и Донецка. Более 35 из запущенных дронов были "Шахеды".

Атаку отражали подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, по предварительным данным, украинская ПВО сбила или подавила 39 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано 20 попаданий ударных дронов в восьми локациях.

Воздушная тревога частично продолжается, в небе все еще находятся отдельные вражеские беспилотники.

РФ ночью ударила более 60 дронами: есть попадания в восьми локациях

Обстрелы в ночь на 2 декабря

В ночь на вторник, 2 декабря, российская армия ударила по южным областям Украины. Под вражеским обстрелом оказался Измаильский район Одесской области.

По предварительным данным, целью врага стали энергетические и гражданские объекты - тысячи людей остались без света. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что российская армия атаковала энергетический объект компании.

"8 000 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 36 300 - временно без света", - говорится в сообщении.

Кроме этого накануне россияне баллистикой ударили по Днепру. Сначала речь шла о четырех погибших и 15 раненых, однако впоследствии количество пострадавших увеличилось до 27 человек.

Однако по состоянию на утро 2 декабря известно, что количество раненых возросло до 45 человек.

