ua en ru
Ср, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия ночью запустила более сотни дронов и "Искандеры": как отработала ПВО

Среда 05 февраля 2025 09:45
UA EN RU
Россия ночью запустила более сотни дронов и "Искандеры": как отработала ПВО Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 5 февраля Россия применила против Украины более сотни дронов и баллистические ракеты "Искандер-М". Из-за атаки пострадали пять областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ночью террористы применили:

  • 104 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск;
  • две баллистические ракеты "Искандер-М".

Воздушную атаку отражали:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 57 беспилотников в пределах Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской и ряда других областей.

Еще 42 дрона были локально потеряны без негативных последствий.

Из-за атаки пострадали:

  • Киевская область;
  • Кировоградская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Донецкая область.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг регулярно прибегает к обстрелам гражданской и критической инфраструктуры Украины, применяя беспилотники, ракеты, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и артиллерию. Дроны же террористы запускают почти каждую ночь. В качестве примера, в ночь на 4 февраля, россияне запустили по территории Украины 65 ударных дронов и беспилотников других типов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ПВО Российская Федерация
NEWS
Зеленский об оттягивании вступления Украины в НАТО: дайте нам ядерное оружие и ракеты
Зеленский об оттягивании вступления Украины в НАТО: дайте нам ядерное оружие и ракеты
DAILY
Тревога в Брюсселе. Почему Европа боится тайной сделки Трампа и Путина по Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Тревога в Брюсселе. Почему Европа боится тайной сделки Трампа и Путина по Украине