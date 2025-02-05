Россия ночью запустила более сотни дронов и "Искандеры": как отработала ПВО

В ночь на 5 февраля Россия применила против Украины более сотни дронов и баллистические ракеты "Искандер-М". Из-за атаки пострадали пять областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Еще 42 дрона были локально потеряны без негативных последствий.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 57 беспилотников в пределах Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской и ряда других областей.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг регулярно прибегает к обстрелам гражданской и критической инфраструктуры Украины, применяя беспилотники, ракеты, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и артиллерию. Дроны же террористы запускают почти каждую ночь. В качестве примера, в ночь на 4 февраля, россияне запустили по территории Украины 65 ударных дронов и беспилотников других типов.

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