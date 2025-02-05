Россия ночью запустила более сотни дронов и "Искандеры": как отработала ПВО
В ночь на 5 февраля Россия применила против Украины более сотни дронов и баллистические ракеты "Искандер-М". Из-за атаки пострадали пять областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ночью террористы применили:
- 104 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск;
- две баллистические ракеты "Искандер-М".
Воздушную атаку отражали:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 57 беспилотников в пределах Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской и ряда других областей.
Еще 42 дрона были локально потеряны без негативных последствий.
Из-за атаки пострадали:
- Киевская область;
- Кировоградская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Донецкая область.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны враг регулярно прибегает к обстрелам гражданской и критической инфраструктуры Украины, применяя беспилотники, ракеты, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и артиллерию. Дроны же террористы запускают почти каждую ночь. В качестве примера, в ночь на 4 февраля, россияне запустили по территории Украины 65 ударных дронов и беспилотников других типов.
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