РФ ночью запустила 65 дронов по Украине: как отработала ПВО

В ночь на 4 февраля Российская Федерация запустила по территории Украины 65 ударных дронов и беспилотников других типов. Силы ПВО смогли уничтожить 37 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Как уточнили Воздушные силы, российская армия запустила дроны с трех направлений: Орел, Курск, Брянск.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - сказано в сообщении.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 37-ми ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Еще 28 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Ночная атака по территории Украины

В ночь на вторник, 4 февраля, российская армия запустила по территории Украины ударные дроны. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей, а также в части Черкасской области.

В Киеве во время атаки дронов раздавались взрывы.