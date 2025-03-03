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Ночная атака на Кривой Рог: повреждены дома, предприятие и больница

Понедельник 03 марта 2025 08:43
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Ночная атака на Кривой Рог: повреждены дома, предприятие и больница Фото: Ночная атака на Кривой Рог (DSNSKHARKIV)
Автор: Владислава Ткаченко

Ночью Кривой Рог подвергся атаке трех вражеских дронов-камикадзе. В результате чего повреждены жилые дома, больница и предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

На утро 3 марта ситуация в Кривом Роге остается контролируемой. Ночью город подвергся атаке со стороны врага - три ударных беспилотника типа "Шахед" поразили различные объекты.

В результате обстрелов повреждены шесть многоэтажных домов, больничное учреждение, учебное заведение, станция скоростного трамвая и промышленное предприятие. Продолжается уточнение последствий.

Также произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. В результате атаки пострадала 52-летняя женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, она лечится амбулаторно.

Помощь пострадавшим

Штаб помощи населению развернули ночью. Он работает в той же школе, где организовывали помощь после предыдущих ракетных ударов.

Выдают необходимые строительные материалы и принимают заявки на материальную помощь от города. Все, кто нуждается в поддержке, ее получат.

Ситуация в регионе

В Никопольском районе враг атаковал дроном-камикадзе Мировскую и Марганецкую громады. Потерь нет.

За ночь силы ПВО уничтожили семь вражеских беспилотников в регионе.

Несмотря на ночные атаки, все городские службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме.

Напомним, что этой ночью враг снова атаковал Украину ударными дронами. В Харькове зафиксировано попадание беспилотника в жилой дом, что повлекло пожар, количество пострадавших растет.

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