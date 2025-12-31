Россия ночью ударила по Белой Церкви: есть пострадавшие, повреждены дома

В ночь на 31 декабря российские войска нанесли очередной удар по Белой Церкви Киевской области. Пострадали мирные жители, повреждены жилые дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОГА.
По данным ОВА, ранения получил мужчина 1964 года рождения - у него зафиксированы осколочные ранения руки и головы. Женщина 1977 года рождения получила острую реакцию на стресс. Обоим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не понадобилась.
В результате вражеского удара повреждены два многоэтажных жилых дома. В зданиях выбиты окна и изуродованы балконы.
В Киевской ОВА отмечают, что вместе с местными властями уже организованы работы по ликвидации последствий обстрела. Прежде всего речь идет о закрытии окон и оказании помощи жителям в зимних условиях.
"Цель врага не меняется - запугать, погрузить нас в темноту, посеять раздор. Даже накануне Нового года страна-террорист бьет по мирным домам, несет страх и разруху", - пишет начальник ОВА Николай Калашник.
Этой ночью российская армия снова наносила удары по украинским городам. Под ударом врага была также Одесса. Там в результате атаки армии РФ произошли возгорания в жилых домах, сгорело несколько автомобилей. По обновленным данным, в городе пострадали шесть человек.
Также этой ночью сигнал воздушной тревоги объявлялся и в Киеве. На тали атаки дронов в столице раздавались взрывы.
По данным Воздушных сил, этой ночью Россия атаковала Украину, применив 127 ударных дронов. Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 11 локациях.