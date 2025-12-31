RU

Россия ночью ударила по Белой Церкви: есть пострадавшие, повреждены дома

Иллюстративное фото: Россия ночью ударила по Белой Церкви (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 31 декабря российские войска нанесли очередной удар по Белой Церкви Киевской области. Пострадали мирные жители, повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОГА.

По данным ОВА, ранения получил мужчина 1964 года рождения - у него зафиксированы осколочные ранения руки и головы. Женщина 1977 года рождения получила острую реакцию на стресс. Обоим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не понадобилась.

В результате вражеского удара повреждены два многоэтажных жилых дома. В зданиях выбиты окна и изуродованы балконы.

Фото: последствия атаки на Белую Церковь (t.me/Mykola_Kalashnyk)

В Киевской ОВА отмечают, что вместе с местными властями уже организованы работы по ликвидации последствий обстрела. Прежде всего речь идет о закрытии окон и оказании помощи жителям в зимних условиях.

"Цель врага не меняется - запугать, погрузить нас в темноту, посеять раздор. Даже накануне Нового года страна-террорист бьет по мирным домам, несет страх и разруху", - пишет начальник ОВА Николай Калашник.

 

Обстрелы 31 декабря

Этой ночью российская армия снова наносила удары по украинским городам. Под ударом врага была также Одесса. Там в результате атаки армии РФ произошли возгорания в жилых домах, сгорело несколько автомобилей. По обновленным данным, в городе пострадали шесть человек.

Также этой ночью сигнал воздушной тревоги объявлялся и в Киеве. На тали атаки дронов в столице раздавались взрывы.

По данным Воздушных сил, этой ночью Россия атаковала Украину, применив 127 ударных дронов. Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 11 локациях.

