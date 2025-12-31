Росія вночі вдарила по Білій Церкві: є постраждалі, пошкоджено будинки

За даними ОВА, поранення отримав чоловік 1964 року народження - у нього зафіксовані осколкові поранення руки та голови. Жінка 1977 року народження зазнала гострої реакції на стрес. Обом постраждалим медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки. У будівлях вибиті вікна та понівечені балкони.

Фото: наслідки атаки на Білу Церкву (t.me/Mykola_Kalashnyk)

У Київській ОВА наголошують, що разом із місцевою владою вже організовано роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Насамперед йдеться про закриття вікон та надання допомоги мешканцям у зимових умовах.

"Мета ворога не змінюється - залякати, занурити нас у темряву, посіяти розбрат. Навіть напередодні Нового року країна-терорист б’є по мирних будинках, несе страх і руїну", - пише начальник ОВА Микола Калашник.