Росія вночі вдарила по Білій Церкві: є постраждалі, пошкоджено будинки

Ілюстративне фото: Росія вночі вдарила по Білій Церкві (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 31 грудня російські війська завдали чергового удару по Білій Церкві Київської області. Постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

За даними ОВА, поранення отримав чоловік 1964 року народження - у нього зафіксовані осколкові поранення руки та голови. Жінка 1977 року народження зазнала гострої реакції на стрес. Обом постраждалим медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки. У будівлях вибиті вікна та понівечені балкони.

 Фото: наслідки атаки на Білу Церкву (t.me/Mykola_Kalashnyk)

У Київській ОВА наголошують, що разом із місцевою владою вже організовано роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Насамперед йдеться про закриття вікон та надання допомоги мешканцям у зимових умовах.

"Мета ворога не змінюється - залякати, занурити нас у темряву, посіяти розбрат. Навіть напередодні Нового року країна-терорист б’є по мирних будинках, несе страх і руїну", - пише начальник ОВА Микола Калашник.

Обстріли 31 грудня

Цієї ночі російська армія знову завдавала ударів по українських містах. Під ударом ворога була також Одеса. Там внаслідок атаки армії РФ стались займання у житлових будинках, згоріло кілька автомобілів. За оновленими даними, у місті постраждали шість осіб.

Також цієї ночі сигнал повітряної тривоги оголошувався і в Києві. На талі атаки дронів у столиці лунали вибухи.

За даними Повітряних сил, цієї ночі Росія атакувала Україну, застосувавши 127 ударних дронів. Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях.

