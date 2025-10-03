Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго

"Да, действительно, этой ночью враг нанес удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях, и, в частности, это по объектам газотранспортной инфраструктуры", - сообщила она.

По словам Юхимчук, сейчас на местах работают спасатели и энергетики, чтобы как можно быстрее и ликвидировать ситуацию, и стабилизировать ее.

"Сейчас мы не имеем последних данных, поэтому мы к вам вернемся из министерства с большими деталями, поскольку сейчас дальше все прорабатывается на месте", - уточнила чиновница.