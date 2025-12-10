ua en ru
Россия ночью атаковала Украину дронами с нескольких направлений: как отработала ПВО

Среда 10 декабря 2025 09:24
Россия ночью атаковала Украину дронами с нескольких направлений: как отработала ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 50 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 10 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 80 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 9 декабря до утра 10 декабря россияне атаковали 80-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Чауда - Крым. Около 50 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 50 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных дронов на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 10 декабря российские войска атаковали дроном газопровод в Зеленодольской общине Днепропетровской области. В результате обстрела погиб человек.

Прошлой ночью российские войска также ударными беспилотниками атаковали ряд объектов газовой инфраструктуры Украины и повредили критически важное оборудование.

Всего в ночь на 9 декабря российские оккупанты атаковали Украину 110 беспилотниками. Дроны летели с семи направлений. Под прицелом оказались объекты энергетики.

В частности, в результате российской атаки на объекты энергосистемы в Днепропетровской области, в Запорожском регионе обесточенными оказались более 5000 абонентов.

Также оккупанты атаковали ударным беспилотником пожарную часть в Запорожском районе. В результате удара повреждено здание и имущество спасателей.

