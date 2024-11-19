В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу
В Киеве в ночь на 19 ноября второй раз объявили воздушную тревогу. Ее причиной снова стали вражеские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
Второй сигнал воздушной тревоги в Киеве раздался в 02:20. Через несколько минут военные сообщили, в районе столицы зафиксированы вражеские БпЛА.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:25 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Кроме того, темно-красным цветом уже много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.
Напомним, что первую тревогу за эту ночь объявили в 00:30. Ее причиной тоже стали вражеские БпЛА.
Также РБК-Украина сообщало, что поздно вечером, 18 ноября, россияне запустили "Шахеды" по городу Запорожье. В результате атаки более 10 тысяч абонентов находятся без света.
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