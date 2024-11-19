ua en ru
Вт, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу

Вторник 19 ноября 2024 02:27
UA EN RU
В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве в ночь на 19 ноября второй раз объявили воздушную тревогу. Ее причиной снова стали вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Второй сигнал воздушной тревоги в Киеве раздался в 02:20. Через несколько минут военные сообщили, в районе столицы зафиксированы вражеские БпЛА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:25 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Кроме того, темно-красным цветом уже много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.

В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу

Напомним, что первую тревогу за эту ночь объявили в 00:30. Ее причиной тоже стали вражеские БпЛА.

Также РБК-Украина сообщало, что поздно вечером, 18 ноября, россияне запустили "Шахеды" по городу Запорожье. В результате атаки более 10 тысяч абонентов находятся без света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
NEWS
"Контроль эскалации". Развяжут ли руки Украине "инсайды" о разрешении на удары по РФ
"Контроль эскалации". Развяжут ли руки Украине "инсайды" о разрешении на удары по РФ
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу