РФ ударила "Шахедами" по Запорожью: более 10 тысяч абонентов без света

Вечером, 18 ноября, российские военные атаковали Запорожье более 10 "Шахедами". В результате атаки более 10 тысяч абонентов остались без света.

Об этом сообщил глава запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Враг в очередной раз совершил атаку по городу Запорожье, более 10 "Шахедов". Пострадала гражданская инфраструктура. Сейчас более 10 тысяч абонентов находятся без света. Котельные, больница. Спасибо спасателям, спасибо полицейским, за то, что уже приступили к ликвидации последствий" - сказал он.

Федоров сообщил, что в настоящее время цель состоит в том, чтобы как можно скорее возобновить питание котельных, питание теплоснабжения, а также электроснабжение в больнице. Он уточнил, что подробности будут утром.

"Я также хочу поблагодарить всех коммунальщиков, уже приступивших к ликвидации последствий вражеской атаки. Утром будут четкие подробности, будем информировать об этом", - резюмировал Федоров.