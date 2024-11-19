Россияне атаковали дронами общежитие в Сумской области, есть погибшие и много раненых

Вчера, 18 ноября, вечером россияне атаковали одно из общежитий в Глухове Сумской области беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed. В результате атаки погибли семеро человек, еще более десятка получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

По состоянию на 7 утра, согласно предварительной информации, в результате атаки:

погибли шесть человек, среди которых один ребенок;

ранены - 12 человек, среди которых два ребенка.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться жители. Последствия вражеской атаки уточняются", - добавляет ОВА.

Зеленский отреагировал на удар по Глухову

Как отметил президент, в результате атаки погибли семь человек.

"Каждый новый удар России только подтверждает истинные намерения Путина (Владимир Путин, диктатор России, - ред.). Он хочет, чтобы война продолжалась. Разговоры о мире ему не интересны. Должны заставить Россию к справедливому миру силой", - добавил Зеленский.

Подробности обстрела

Как пишет Национальная полиция Украины, в результате обстрела:

погибли семь гражданских, среди которых 8-летний мальчик;

ранения получили 12 человек, среди которых двое детей в возрасте 10-ти и 11-ти лет;

повреждены два многоэтажных дома и больница.

Военные преступления России

Российские военные во время войны против Украины совершили ряд преступлений, которые включают нападения на мирное население, разрушение жилых кварталов, образовательных учреждений, больниц и объектов критической инфраструктуры.

Согласно международным нормам, атаки на гражданские объекты, а также хаотичные обстрелы, которые угрожают жизни людей, являются грубым нарушением правил ведения войны. Особенно широкий резонанс получили трагедии, произошедшие в Буче, Ирпене и Мариуполе.

11 ноября появилась информация о вероятном убийстве гражданского жителя в селе Новоалексеевка неподалеку от города Селидово после его оккупации российскими силами.

Также 17 ноября террористы ударили по густонаселенному району Сум ракетами. Был "прилет" в многоэтажку.