Россия ночью атаковала дронами с трех направлений: как отработала ПВО

Российская Федерация (РФ) запустила 52 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). К отражению атаки привлекалась авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время атаки дроны летели с трех направлений: Брянская, Миллерово и Проморско-Ахтарская. К отражению атаки привлекались: авиация;

подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 9 утра обезврежено 47 вражеских дронов типа Shahed на севере и востоке страны, среди которых: 14 были сбиты огневыми средствами поражения;

33 - локально потеряны/подавлены РЭБ. Во время атаки зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 3 локациях, а падение сбитых - на 1 локации.