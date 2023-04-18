Россия в войне против Украины начинает использовать все более старые советские танки, - CNN

Фото: Россия в войне против Украины начинает использовать все более старые советские танки (GettyImagеs)

Российские власти в войне с Украиной начинают использовать все более старую технику. оккупанты разворачивают танки, построенные после Второй мировой войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.