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РФ вывела в Средиземное море носитель "Калибров": в ВМС рассказали подробности

Фото: Россия вывела в Средиземное море носитель крылатых ракет "Калибр" (YouTube)
Автор: Валерий Савицкий

В Черном и Азовском морях выведены 3 вражеских корабля россиян. В Средиземном море находится 1 корабль, способный нести на борту крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военно-морских сил Украины в Facebook.

Так, в Черное море выведены 2 вражеских корабля, а в Азовском - один.

В Средиземном море 2 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.

За сутки, в интересах РФ, проход Керченским проливом осуществили:

  • в Азовское море - 15 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;
  • в Черное море - 10 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Россияне не били по Украине ракетами "Калибр"

31 января оккупанты вывели в Черное море 13 надводных ракетоносцев, наблюдался чрезвычайно высокий уровень ракетной угрозы. Враг завел в пункт базирования подводный ракетоноситель, но вывел на дежурство два фрегата.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, почему россияне давно не применяли "Калибры" для ударов по Украине.

Согласно последним данным Воздушных сил ВСУ, Россия имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

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