ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев предупредили о чрезвычайно высоком уровне ракетной угрозы

Среда 31 января 2024 20:24
UA EN RU
Украинцев предупредили о чрезвычайно высоком уровне ракетной угрозы Иллюстративное фото: украинцев предупредили о чрезвычайно высоком уровне ракетной угрозы (скриншот видео на YouTube)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты вывели в Черное море несколько ракетоносителей. Наблюдается чрезвычайно высокий уровень ракетной угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечают военные, сейчас в Черном море наблюдается 13 кораблей россиян. Враг завел в пункт базирования подводный ракетоноситель, но вывел на дежурство два фрегата.

По информации Сил обороны юга, суммарный залп "Калибров" может составить 16 ракет.

"Уровень ракетной угрозы - чрезвычайно высокий! Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, реагируйте оперативно", - подчеркивают военные.

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину при помощи дронов и ракет. Целями врага становится гражданская инфраструктура, из-за чего часто погибают и получают ранения мирные жители.

В частности, этой ночью враг запустил по Украине 20 дронов-камикадзе "Шахед" и три баллистические ракеты "Искандер-М".

Всего силы противовоздушной обороны смогли уничтожить 14 вражеских беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне море Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России