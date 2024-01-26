Гуменюк объяснила, почему РФ давно не применяла "Калибры" для ударов по Украине
Российские террористы давно не применяли "Калибры" для ударов по Украине. Это может быть связано со сложностью обслуживания тех агрегатов, из которых выпускаются эти ракеты, а также попытками "усыпить" бдительность украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Мы опираемся на аналитику и будем говорить, что использование "Калибров" в последнее время очень редко. Но есть понимание, что они действительно испытывают сложности с обслуживанием тех агрегатов, из которых выпускаются "Калибры", и загрузкой самих ракет, потому что вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а базируются ракетоносители с целью сохранения в Новороссийске. Поэтому очевидно, что это может стать такой причиной", - сказала Гуменюк.
По ее словам, их пребывание на дежурстве говорит о том, что "Калибры" готовы быть применены и когда это произойдет, сейчас нельзя точно вычислить.
"И вполне вероятно, что они (россияне - ред.) могут таким образом присыпать бдительность, якобы они не будут использовать "Калибры", не могут, не способны. А в это время нанести коварный удар. Поэтому я призываю не терять бдительности, анализировать всю готовность врага и быть готовыми ей противодействовать", - отметила спикер.
Ракетоносители РФ в Черном море
Вчера спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что РФ в течение длительного времени держит в акватории Черного моря на боевом дежурстве разное количество ракетоносителей.
"Пока видим, что активность ракетоносителей остается также достаточно высокой. Три ракетоносителя находятся на боевом дежурстве, один надводный и два подводных. Общий залп "Калибров состоит до 16 единиц. Такая конфигурация ракетоносителей держится достаточно долгое время. Враг не выводил в начале года ракетоносители почти, но затем, несмотря на шторм, вывел и зафиксировал. Сейчас производит ротацию, пополнение и уменьшение, но не убирает ракетоносители по боевому дежурству", - сказала Гуменюк.
По ее словам, такая тактика может свидетельствовать как о подготовке россиян к предстоящему удару "Калибрамы", так и использоваться врагом с целью рассредоточить внимание украинских сил ПВО.
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