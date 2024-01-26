ua en ru
Пт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гуменюк объяснила, почему РФ давно не применяла "Калибры" для ударов по Украине

Украина, Пятница 26 января 2024 09:49
UA EN RU
Гуменюк объяснила, почему РФ давно не применяла "Калибры" для ударов по Украине Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы давно не применяли "Калибры" для ударов по Украине. Это может быть связано со сложностью обслуживания тех агрегатов, из которых выпускаются эти ракеты, а также попытками "усыпить" бдительность украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы опираемся на аналитику и будем говорить, что использование "Калибров" в последнее время очень редко. Но есть понимание, что они действительно испытывают сложности с обслуживанием тех агрегатов, из которых выпускаются "Калибры", и загрузкой самих ракет, потому что вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а базируются ракетоносители с целью сохранения в Новороссийске. Поэтому очевидно, что это может стать такой причиной", - сказала Гуменюк.

По ее словам, их пребывание на дежурстве говорит о том, что "Калибры" готовы быть применены и когда это произойдет, сейчас нельзя точно вычислить.

"И вполне вероятно, что они (россияне - ред.) могут таким образом присыпать бдительность, якобы они не будут использовать "Калибры", не могут, не способны. А в это время нанести коварный удар. Поэтому я призываю не терять бдительности, анализировать всю готовность врага и быть готовыми ей противодействовать", - отметила спикер.

Ракетоносители РФ в Черном море

Вчера спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что РФ в течение длительного времени держит в акватории Черного моря на боевом дежурстве разное количество ракетоносителей.

"Пока видим, что активность ракетоносителей остается также достаточно высокой. Три ракетоносителя находятся на боевом дежурстве, один надводный и два подводных. Общий залп "Калибров состоит до 16 единиц. Такая конфигурация ракетоносителей держится достаточно долгое время. Враг не выводил в начале года ракетоносители почти, но затем, несмотря на шторм, вывел и зафиксировал. Сейчас производит ротацию, пополнение и уменьшение, но не убирает ракетоносители по боевому дежурству", - сказала Гуменюк.

По ее словам, такая тактика может свидетельствовать как о подготовке россиян к предстоящему удару "Калибрамы", так и использоваться врагом с целью рассредоточить внимание украинских сил ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети Война России против Украины ракетный удар Ракетная атака
NEWS
Потери РФ в Украине превысили 380 тысяч окуупантов, - Генштаб
Потери РФ в Украине превысили 380 тысяч окуупантов, - Генштаб
DAILY
Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте