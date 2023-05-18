Россия вывела в Черное море ракетоноситель: сколько на нем "Калибров"

Российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море четыре корабля. Из них один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп может составлять до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ .

Страна-агрессор также вывела один корабль в Азовское море.

Между тем, в Средиземном море на боевом дежурстве находится до семи вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

Напомним, сегодня ночью россияне выпустили по Украине 30 ракет, из них 29 удалось сбить. В частности, в воздушном пространстве Киева уничтожили все вражеские цели.

Кроме того, в Воздушных силах рассказали об особенностях этой ночной атаки.

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