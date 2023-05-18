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Росія вивела у Чорне море ракетоносій: скільки на ньому "Калібрів"

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Четвер 18 травня 2023 12:21
Росія вивела у Чорне море ракетоносій: скільки на ньому "Калібрів" Ілюстративне фото: Росія вивела у Чорне море ракетоносій (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море чотири кораблі. З них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп може складати до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Країна-агресор також вивела один корабель в Азовське мор.

Тим часом у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до семи ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни випустили по Україні 30 ракет, з них 29 вдалось збити. Зокрема, у повітряному просторі Києва знищили всі ворожі цілі.

Окрім того, у Повітряних силах розповіли про особливість цієї нічної атаки.

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