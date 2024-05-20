Черноморский флот РФ мог потерять в Крыму последний носитель крылатых ракет, - Плетенчук

"На самом деле эта информация до сих пор верифицируется, потому что, чтобы быть уверенными на 100%, надо все же получить соответствующие результаты объективного контроля. Как только мы будем уже иметь эти результаты, мы обязательно общественность об этом сообщим", - заявил он.

Плетенчук отметил, что есть достаточно высокая вероятность того, что в Крыму теперь не находится ни одного носителя крылатых ракет.

"В случае, если информация по "Циклону" подтвердится. И да, такая вероятность есть, и да она высокая. Но давайте еще немного дождемся этих результатов, и тогда уже можем делать об этом выводы", - добавил он.