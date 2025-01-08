Россия отказалась от ремонта своих военных кораблей в Крыму, - Плетенчук

Россияне окончательно отказались от ремонта своих военных кораблей на мощностях в Крыму. Они боятся возможности украинских ударов.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Мы уже доказали на практике, что использовать ремонтные базы для Черноморского флота россиян больше не получится. Чтобы восстанавливать корабли, сначала их нужно туда завести, а сейчас никто этого не будет делать", - заявил Плетенчук.

Он напомнил о том, что Украина уничтожила малый ракетный корабль "Циклон" в Севастопольской бухте, нанесла два удара по подводной лодке "Ростов-на-Дону", а также удар по малому ракетному кораблю "Аскольд" в Керчи.

"Эти примеры подсказывают россиянам, что все же использовать Крым для ремонта судов невозможно в принципе", - сказал спикер.

Ситуация в Крыму

Крым был оккупирован россиянами в 2014 году. С тех пор захватчики превратили полуостров в огромную военную базу, окружив его ПВО.