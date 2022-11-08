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Оккупанты вновь не вывели в Черное море ни одного корабля с "Калибрами"

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Вторник 08 ноября 2022 15:21
Оккупанты вновь не вывели в Черное море ни одного корабля с "Калибрами" Фото: оккупанты вновь не вывели в Черное море ни одного корабля с "Калибрами" (Минобороны РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Во вторник, 8 ноября, Россия вновь не вывела на боевое дежурство в Черное море ни одного корабля с крылатыми ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Военно-морские силы ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из которых ни одного носителя крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 1 корабль.

При этом в Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп - 76 ракет.

Напомним, вчера сообщалось, что Турция не пропустила через Босфор российские военные корабли, которые 9 месяцев пытались попасть в Черное море для бомбардировки Украины.

По данным мониторинговой группы, корабли развернулись и уплыли к месту постоянного базирования в российском Владивостоке.

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