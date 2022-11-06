Фото: в Черное море РФ сегодня не вывела ни одного корабля с "Калибрами" (dfnc ru)

По данным на воскресенье, 6 ноября, Россия не вывела на боевое дежурство в Черное море ни одного корабля с крылатыми ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 0 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 0 ракет", - говорится в сообщении. При этом днем ранее, по данным на утро субботы, 5 ноября и пятницы, 4 ноября, группировку кораблей с "Калибрами" в акватории Черного моря составлял один корабль с 8 крылатыми ракетами указанного типа на борту.