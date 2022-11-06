ua ru
Вс, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черное море РФ сегодня не вывела ни одного корабля с "Калибрами"

Новина українською →
Украина, Воскресенье 06 ноября 2022 14:35
В Черное море РФ сегодня не вывела ни одного корабля с "Калибрами" Фото: в Черное море РФ сегодня не вывела ни одного корабля с "Калибрами" (dfnc ru)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на воскресенье, 6 ноября, Россия не вывела на боевое дежурство в Черное море ни одного корабля с крылатыми ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 0 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 0 ракет", - говорится в сообщении.

При этом днем ранее, по данным на утро субботы, 5 ноября и пятницы, 4 ноября, группировку кораблей с "Калибрами" в акватории Черного моря составлял один корабль с 8 крылатыми ракетами указанного типа на борту.

Как сообщалось, в Сумской области сегодня, 6 ноября, сбили российский беспилотник. Это сделали бойцы добровольческих формирований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины