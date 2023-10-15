Россия вывела на дежурство в Черное море ракетоносители: сколько на них "Калибров"

Россия вывела на дежурство в Черное море три своих ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полковника Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислава Назарова в Telegram.

"В Черном море три ракетоносителя. Общий возможный залп - 20 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - сообщил он.

Россия захватила море

Следует отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря в своих военных целях. В настоящее время Азовское море полностью находится под контролем РФ.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой.

Однако в последние дни российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Гражданские суда с украинским зерном начали выходить из портов Одесской области.

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