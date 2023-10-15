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Росія вивела на чергування у Чорное море ракетоносії: скільки на них "Калібрів"

Неділя 15 жовтня 2023 22:44
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Росія вивела на чергування у Чорное море ракетоносії: скільки на них "Калібрів" Ілюстративне фото (wikipedia)
Автор: Валерія Поліщук

Росія вивела на чергування до Чорного моря три своїх ракетоносія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення полковника Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислава Назарова у Telegram.

"У Чорному морі три ракетоносії. Загальний можливий залп - 20 крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - повідомив він.

Росія захопила море

Слід зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю перебуває під контролем РФ.

Домінування Росії в Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Після виходу Москви із "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою.

Проте останніми днями російську блокаду Чорного моря вдається проривати. Громадянські судна з українським зерном почали виходити із портів Одеської області.

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Війна Росії проти України Черное море Російська Федерація
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