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Россия изучает состояние энергетики Украины, не исключаются удары, - ГУР

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Киев, Воскресенье 23 июля 2023 14:13
Россия изучает состояние энергетики Украины, не исключаются удары, - ГУР Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия пытается вести разведку, чтобы узнать состояние энергетики Украины. Не исключаются удары по энергетическим объектам, как осенью и зимой прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого.

"Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки Российской Федерацией наших энергетических объектов. Они приступили к такой работе. Они осуществляют доразведку, используют в том числе космическую разведку и другие виды разведки для того, чтобы установить состояние нашей энергетики", - сказал Скибицкий.

По его словам, российские оккупанты также пытаются определить объекты, которые являются критическими для нашей энергетической системы.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 массировано обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались погрузить страну в блэкаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

Чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике - читайте в материале РБК-Украина.

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