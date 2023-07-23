Росія вивчає стан енергетики України, не виключаються удари, - ГУР

Росія намагається вести розвідку, щоб дізнатися стан енергетики України. Не виключаються удари по енергетичних об'єктах, як восени та взимку минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького.

"Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки Російською Федерацією наших енергетичних об’єктів. Вони розпочали таку роботу. Вони здійснюють дорозвідку, використовують у тому числі космічну розвідку і інші види розвідки для того, щоб встановити стан нашої енергетики", - сказав Скібіцький.

За його словами, російські окупанти також намагаються визначити об'єкти, які є критичними для нашої енергетичної системи.

Удари РФ по енергетиці України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в Україні восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.

Чого українцям чекати восени у випадку нових атак по енергетиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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