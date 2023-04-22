Россия высылает из страны более 20 германских дипломатов

Захарова назвала это "ответом" на массовую высылку сотрудников российских дипмиссий в Германии. Министерство иностранных дел в Берлине не опровергло высылку, но и не подтвердило ее.

"Приняли к сведению заявление официального представителя МИД России", - сказали в МИД Германии.

Spiegel пишет, что Федеральное правительство Германии и российская сторона в течение последних нескольких недель контактировали по кадровому обеспечению соответствующих зарубежных миссий. Также подтверждено, что к этим переговорам причастен специальный российский рейс.

Утром по специальному разрешению из Москвы в Берлин вылетел российский правительственный самолет. Во второй половине дня самолет Ил-96-300 снова приземлился в российской столице в аэропорту "Внуково". Однако неясно, могли ли российские дипломаты находиться на борту этой машины.