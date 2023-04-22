Росія висилає з країни понад 20 німецьких дипломатів

У суботу, 22 квітня, Росія вирішила вислати із країни понад 20 німецьких дипломатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці МЗС Росії Марії Захарової, яку приводить Spiegel.
Захарова назвала це "відповіддю" на масове висилання співробітників російських дипмісій у Німеччині. Міністерство закордонних справ у Берліні не спростувало висилку, але й не підтвердило її.
"Взяли до відома заяву офіційного представника МЗС Росії", - сказали у МЗС Німеччини.
Spiegel пише, що Федеральний уряд Німеччини та російська сторона протягом останніх кількох тижнів контактували з питань кадрового забезпечення відповідних закордонних місій. Також було підтверджено, що до цих переговорів причетний спеціальний російський рейс.
Вранці за спеціальним дозволом із Москви до Берліна вилетів російський урядовий літак. У другій половині дня літак Іл-96-300 знову приземлився у російській столиці в аеропорту "Внуково". Однак неясно, чи могли російські дипломати перебувати на борту цієї машини.
Нагадаємо, що Німеччина прийняла рішення про масову висилку російських дипломатів з країни.
РБК-Україна писало про те, що Норвегія нещодавно оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів. Пізніше в Осло заявили, що дипломати займались радіорозвідкою в країні.
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