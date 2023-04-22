Россия высылает из страны более 20 германских дипломатов
В субботу, 22 апреля, Россия решила выслать из страны более 20 германских дипломатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительницы МИД России Марии Захаровой, которое приводит Spiegel.
Захарова назвала это "ответом" на массовую высылку сотрудников российских дипмиссий в Германии. Министерство иностранных дел в Берлине не опровергло высылку, но и не подтвердило ее.
"Приняли к сведению заявление официального представителя МИД России", - сказали в МИД Германии.
Spiegel пишет, что Федеральное правительство Германии и российская сторона в течение последних нескольких недель контактировали по кадровому обеспечению соответствующих зарубежных миссий. Также подтверждено, что к этим переговорам причастен специальный российский рейс.
Утром по специальному разрешению из Москвы в Берлин вылетел российский правительственный самолет. Во второй половине дня самолет Ил-96-300 снова приземлился в российской столице в аэропорту "Внуково". Однако неясно, могли ли российские дипломаты находиться на борту этой машины.
Напомним, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов из страны.
РБК-Украина писало о том, что Норвегия недавно объявила персонами нон-грата 15 российских дипломатов. Позже в Осло заявили, что дипломаты занимались радиоразведкой в стране.
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