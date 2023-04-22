Росія висилає з країни понад 20 німецьких дипломатів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці МЗС Росії Марії Захарової, яку приводить Spiegel .

Захарова назвала це "відповіддю" на масове висилання співробітників російських дипмісій у Німеччині. Міністерство закордонних справ у Берліні не спростувало висилку, але й не підтвердило її.

"Взяли до відома заяву офіційного представника МЗС Росії", - сказали у МЗС Німеччини.

Spiegel пише, що Федеральний уряд Німеччини та російська сторона протягом останніх кількох тижнів контактували з питань кадрового забезпечення відповідних закордонних місій. Також було підтверджено, що до цих переговорів причетний спеціальний російський рейс.

Вранці за спеціальним дозволом із Москви до Берліна вилетів російський урядовий літак. У другій половині дня літак Іл-96-300 знову приземлився у російській столиці в аеропорту "Внуково". Однак неясно, чи могли російські дипломати перебувати на борту цієї машини.