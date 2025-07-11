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Россия решила, что является врагом ЕС, и сама хочет войны, - глава МИД Польши

Пятница 11 июля 2025 15:00
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Россия решила, что является врагом ЕС, и сама хочет войны, - глава МИД Польши Фото: Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия сама решила, что она является врагом для Евросоюза, и своими действиями всем демонстрирует, что активно готовится к дальнейшим боевым действиям.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.FM.

"Но если сосед нападает на другого соседа, который расположен рядом с нами, это влечет за собой последствия. Если Россия шпионит, засылает сюда поджигателей, угрожает нам, в частности ядерным оружием, то Россия решила, что она является врагом Запада", - сказал Сикорский.

По его словам, в России пропагандируют "фашистскую и имперскую идеологию", готовят общество к агрессии. Поэтому Польша имеет все основания опасаться России.

"Приятно, что президент США начинает говорить о том, о чем европейские лидеры говорили ему в течение полугода, но настоящим испытанием станет то, примут ли США новый пакет санкций", - добавил глава МИД.

Польша готовится к войне

Польша в последние годы взяла курс на увеличение и модернизацию собственной армии, закупая современные образцы вооружения.

Ранее глава МИД Польши заявил, что сейчас Россия не способна победить Украину без внешней помощи. Однако в случае захвата Украины и ее ресурсов, Россия получит значительное преимущество в силовом балансе.

На этом фоне Сикорский предупредил о возможной "более широкой агрессии" со стороны России до конца десятилетия.

Позже в Польше заявили, что страна сможет обороняться от нападения противника в течение одной-двух недель. За это время должна прибыть помощь союзников по НАТО. По словам главы Бюро национальной безопасности Польши, в польской армии по-прежнему есть смесь старой и новой техники, а нехватка боеприпасов в основном касается устаревшей техники.

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Польша Российская Федерация Евросоюз
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