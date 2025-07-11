Росія вирішила, що є ворогом ЄС, і сама хоче війни, - глава МЗС Польщі
Росія сама вирішила, що вона є ворогом для Євросоюзу, та своїми діями всім демонструє, що активно готується до подальших бойових дій.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.FM.
"Але якщо сусід нападає на іншого сусіда, який розташований поряд з нами, це тягне за собою наслідки. Якщо Росія шпигує, засилає сюди паліїв, погрожує нам, зокрема ядерною зброєю, то Росія вирішила, що вона є ворогом Заходу", – сказав Сікорський.
За його словами, у Росії пропагують "фашистську та імперську ідеологію", готують суспільство до агресії. Тому Польща має всі підстави побоюватися Росії.
"Приємно, що президент США починає говорити про те, про що європейські лідери говорили йому протягом пів року, але справжнім випробуванням стане те, чи ухвалять США новий пакет санкцій", – додав глава МЗС.
Польща готується до війни
Польща останніми роками взяла курс на збільшення та модернізацію власної армії, закуповуючи сучасні зразки озброєння.
Раніше глава МЗС Польщі заявив, що наразі Росія не здатна перемогти Україну без зовнішньої допомоги. Однак у разі захоплення України та її ресурсів, Росія отримає значну перевагу в силовому балансі.
На цьому фоні Сікорський попередив про можливу "ширшу агресію" з боку Росії до кінця десятиліття.
Пізніше у Польщі заявили, що країна зможе оборонятися від нападу противника протягом одного-двох тижнів. За цей час має прибути допомога союзників по НАТО. За словами глави Бюро національної безпеки Польщі, в польській армії, як і раніше, є суміш старої і нової техніки, а нестача боєприпасів в основному стосується застарілої техніки.
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