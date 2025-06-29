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Зеленский и Макрон на саммите НАТО говорили о производстве дронов Renault в Украине

Гаага, Воскресенье 29 июня 2025 11:48
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Зеленский и Макрон на саммите НАТО говорили о производстве дронов Renault в Украине Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон говорили о дронах на саммите НАТО в Гааге. Речь шла о производстве беспилотников совместно с Renault в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в эфире LCI.

Он отметил, что Украина нуждается в поддержке и военной помощи для борьбы с Россией на фронте. Глава МИД отметил, что Франции удалось мобилизовать доходы от российских активов, которые были заморожены в начале вторжения, и направить ресурсы Украине.

"Важно, чтобы мы продолжали помогать Украине развивать ее способность производить собственное оборудование, и именно это Франция будет делать, сотрудничая с Украиной", - сказал Барро.

Министр напомнил, что недавно было объявлено о производстве дронов совместно с компанией Renault в Украине.

"Потому что сегодня нужно осознавать, что эта война - это война дронов и солдаты противостоят друг другу с помощью дронов, поэтому это очень важный аспект, о котором президент говорил с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО, который состоялся в начале недели", - сказал он.

Производство дронов в Украине

Напомним, ранее министр обороны Франции анонсировал, что французские автомобильная и оборонная компании будут производить дроны в Украине. Позже главы Минобороны Украины и Франции обсудили совместное производство оружия.

Издание Euronews со ссылкой на источники сообщило, что автомобильная компания Renault будет помогать с производством дронов в Украине. Корпорация будет сотрудничать с французской оборонной компанией "в десятках или сотнях километров" от линии фронта.

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Renault Владимир Зеленский Франция Украина Эммануэль Макрон Оружие в Украине
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