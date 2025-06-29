Зеленский и Макрон на саммите НАТО говорили о производстве дронов Renault в Украине

Президент Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон говорили о дронах на саммите НАТО в Гааге. Речь шла о производстве беспилотников совместно с Renault в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в эфире LCI .

Он отметил, что Украина нуждается в поддержке и военной помощи для борьбы с Россией на фронте. Глава МИД отметил, что Франции удалось мобилизовать доходы от российских активов, которые были заморожены в начале вторжения, и направить ресурсы Украине.

"Важно, чтобы мы продолжали помогать Украине развивать ее способность производить собственное оборудование, и именно это Франция будет делать, сотрудничая с Украиной", - сказал Барро.

Министр напомнил, что недавно было объявлено о производстве дронов совместно с компанией Renault в Украине.

"Потому что сегодня нужно осознавать, что эта война - это война дронов и солдаты противостоят друг другу с помощью дронов, поэтому это очень важный аспект, о котором президент говорил с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО, который состоялся в начале недели", - сказал он.