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Россия выпустила по Украине полсотни дронов: где были попадания

Фото: силы ПВО сбили 40 из 55 дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 2 февраля выпустила по Украине 55 дронов. Противовоздушная оборона работала в 10 областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Россияне запускали дроны с трех направлений - Курск, Орел, Приморско-Ахтарск. Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 силы ПВО уничтожили 40 российских дронов. Еще 13 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Противовоздушная оборона работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Последствия ночной атаки

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в результате вражеской атаки пострадали Харьковская и Сумская области.

Так, этой ночью россияне атаковали Харьков, был "прилет" по предприятию. В результате атаки возник масштабный пожар. Кроме того, вражеский дрон атаковал дом в Люботине Харьковской области. Из-за удара пострадали мужчина и женщина, они получили ожоги.

В Сумской области в результате ночной атаки дронов повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

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ПВОВойна в УкраинеАтака дронов