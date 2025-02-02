Россия выпустила по Украине полсотни дронов: где были попадания

Последствия ночной атаки

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в результате вражеской атаки пострадали Харьковская и Сумская области.

Так, этой ночью россияне атаковали Харьков, был "прилет" по предприятию. В результате атаки возник масштабный пожар. Кроме того, вражеский дрон атаковал дом в Люботине Харьковской области. Из-за удара пострадали мужчина и женщина, они получили ожоги.

В Сумской области в результате ночной атаки дронов повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

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