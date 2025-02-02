Росія випустила по Україні пів сотні дронів: де були влучання

Наслідки нічної атаки

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська та Сумська області.

Так, цієї ночі росіяни атакували Харків, був "прильот" по підприємству. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Крім того, ворожий дрон атакував будинок у Люботині Харківської області. Через удар постраждали чоловік та жінка, вони отримали опіки.

У Сумській області внаслідок нічної атаки дронів пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі.

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