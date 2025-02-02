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Дрон РФ атаковал дом в Люботине: внутри были дети, есть пострадавшие

Харьков, Воскресенье 02 февраля 2025 08:19
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Дрон РФ атаковал дом в Люботине: внутри были дети, есть пострадавшие Фото: дрон РФ атаковал дом в Люботине 2 февраля (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российский дрон в ночь на 2 февраля атаковал жилой дом в Люботине Харьковской области. Два человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"В результате попадания вражеского БПЛА в Люботине пострадали мужчина и женщина, получили ожоги пламенем. Госпитализированы в медицинское учреждение", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы ОВА, в результате удара поврежден частный дом.

"В домовладении находились двое детей, не пострадали", - добавил Синегубов.

В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия вражеских атак.

Обстрелы Харькова и области

Российские войска постоянно обстреливают Харьков и область после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

В ночь на 2 февраля российские захватчики атаковали гражданское предприятие в Харькове. В результате вражеского обстрела произошел масштабный пожар.

Также россияне атаковали ракетами Харьков и Харьковскую область 1 февраля. В частности, в Харькове фиксировался "прилет" в Холодногорском районе в пределах жилой застройки, на месте попадания произошел пожар. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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