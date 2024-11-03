РФ атаковала Шостку восемью дронами: есть разрушения объектов инфраструктуры

Россия в ночь на 3 ноября атаковала Шостку Сумской области. Оккупанты запустили на город сразу восемь дронов, разрушены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского головы Николая Ноги.

Обстрелы Шостки Сумской области

Российские войска, кроме приграничных городов и сел, постоянно обстреливают Шостку Сумской области.

Например, в ночь на 19 октября РФ атаковала Шостку Сумской области. Тогда были повреждены объекты энергетики и инфраструктуры, восемь людей были ранены, один человек погиб, были и отключения света. В частности, под удар в Шостке попала пожарная часть.

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