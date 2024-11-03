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РФ атаковала Шостку восемью дронами: есть разрушения объектов инфраструктуры

Сумы, Воскресенье 03 ноября 2024 09:05
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РФ атаковала Шостку восемью дронами: есть разрушения объектов инфраструктуры Фото: оккупанты атаковали Шостку Сумской области восемью дронами 3 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия в ночь на 3 ноября атаковала Шостку Сумской области. Оккупанты запустили на город сразу восемь дронов, разрушены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского головы Николая Ноги.

"Российский агрессор 3 ноября, после полуночи, нанес авиационный удар по Шосткинской общине восемью БПЛА", - рассказал он.

По словам городского головы, разрушились инфраструктурные объекты общества.

"Проводятся аварийно восстановительные работы! Предварительно жертв нет, а ущерб уточняется", - отметил Нога.

Обстрелы Шостки Сумской области

Российские войска, кроме приграничных городов и сел, постоянно обстреливают Шостку Сумской области.

Например, в ночь на 19 октября РФ атаковала Шостку Сумской области. Тогда были повреждены объекты энергетики и инфраструктуры, восемь людей были ранены, один человек погиб, были и отключения света. В частности, под удар в Шостке попала пожарная часть.

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