Россия выпустила по Украине почти сотню дронов: сколько удалось сбить

Россия в ночь на 3 ноября выпустила по Украине 96 дронов и управляемую авиационную ракету. Большинство целей удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской области, а также выпустил 96 ударных дронов и беспилотников неустановленного типа из Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска.

Атаку отбивали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских дронов. ПВО работала в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Также 27 беспилотников локационно потеряно, один полетел в Беларусь, еще два - в воздухе.