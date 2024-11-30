Россия выпустила по Украине десяток дронов: сбили почти все
Россия выпустила по Украине десяток дронов в ночь на 30 ноября. Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 10 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа. Пуски были из двух районов - Курска и Приморско-Ахтарска в России.
Силы противовоздушной обороны сбили восемь дронов. Еще один беспилотник локационно потерян, другой улетел на оккупированную территорию.
ПВО работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях.
Последняя масштабная атака РФ
Напомним, ночью и утром 28 ноября россияне нанесли масштабный удар по Украине. Под обстрелом была энергетика и объекты инфраструктуры.
Пострадали объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях. В целом зафиксированы повреждения в 14 областях Украины.
Из-за массированной атаки и повреждений энергетики были вынуждены усилить отключения света. Как отметил премьер Денис Шмыгаль, пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.
Как долго могут продолжаться жесткие графики отключения света - узнайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.