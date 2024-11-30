Россия выпустила по Украине десяток дронов: сбили почти все

Россия выпустила по Украине десяток дронов в ночь на 30 ноября. Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 10 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа. Пуски были из двух районов - Курска и Приморско-Ахтарска в России. Силы противовоздушной обороны сбили восемь дронов. Еще один беспилотник локационно потерян, другой улетел на оккупированную территорию. ПВО работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях.