Россия запустила "Шахеды" в направлении Украины: где объявлена тревога

Российские военные запустили в направлении ударные дроны-камикадзе. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В настоящий момент карта воздушных тревог выглядит так:

Также сообщается об угрозе ударных БпЛА для Днепропетровской области.

Кроме того, БпЛА движутся в районе Запорожья.

"Шахеды" обнаружены в акватории Черного моря в районе Одессы.

В 1:13 сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Запорожской области. Возможна работа ПВО.

Также сообщалось об угрозе применения ударных БпЛА в Николаевской и Одесской областях. Возможна работа ПВО.

Военные отметили, что "Шахеды" движутся в Херсонской области в направлении Черного моря, курсом на Одесскую область.

Российские обстрелы Украины

В течение сентября и первой половины октября, российский агрессор существенно увеличил частоту и масштабы воздушных атак против Украины.

Так, сегодня около полуночи террористы атаковали управляемыми авиабомбами район города Сумы.

Вечером 7 октября россияне ударили баллистическими ракетами по Одессе в район портовой инфраструктуры. Атака повредила гражданское судно под флагом иностранного государства. Есть раненые и погибший.

Утром в понедельник, захватчики атаковали управляемыми авиабомбами Херсон. В результате атаки около 20 человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.