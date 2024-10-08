ua en ru
Вт, 08 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия запустила "Шахеды" в направлении Украины: где объявлена тревога

Вторник 08 октября 2024 01:15
UA EN RU
Россия запустила "Шахеды" в направлении Украины: где объявлена тревога Фото: россияне снова атакуют Украину ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные запустили в направлении ударные дроны-камикадзе. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные отметили, что "Шахеды" движутся в Херсонской области в направлении Черного моря, курсом на Одесскую область.

Также сообщалось об угрозе применения ударных БпЛА в Николаевской и Одесской областях. Возможна работа ПВО.

В 1:13 сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Запорожской области. Возможна работа ПВО.

Обновлено 0:17

"Шахеды" обнаружены в акватории Черного моря в районе Одессы.

Кроме того, БпЛА движутся в районе Запорожья.

Также сообщается об угрозе ударных БпЛА для Днепропетровской области.

В настоящий момент карта воздушных тревог выглядит так:

Россия запустила &quot;Шахеды&quot; в направлении Украины: где объявлена тревога

Российские обстрелы Украины

В течение сентября и первой половины октября, российский агрессор существенно увеличил частоту и масштабы воздушных атак против Украины.

Так, сегодня около полуночи террористы атаковали управляемыми авиабомбами район города Сумы.

Вечером 7 октября россияне ударили баллистическими ракетами по Одессе в район портовой инфраструктуры. Атака повредила гражданское судно под флагом иностранного государства. Есть раненые и погибший.

Утром в понедельник, захватчики атаковали управляемыми авиабомбами Херсон. В результате атаки около 20 человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
DAILY
Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше