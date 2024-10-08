В Черном море фиксируют 7 носителей "Калибров" врага, - ВМС

В акватории Черного моря сегодня утром, 8 октября, фиксируют нахождение 16 кораблей, которые Россия вывела на боевое дежурство. Из них 7 судов являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины ( ВМС ВСУ ).

Военные отметили, что данная корабельная группировка страны-агрессора в случае нанесения ракетной атаки способна выпустить общим залпом до 48 "Калибров".

Между тем, в Азовском море российские корабли пока не наблюдаются.

Кроме того, по данным украинским ВМС, в Средиземном море сейчас находятся 2 корабля РФ, из которых 1 судно является носителем "Калибров" общим залпом до 4 крылатых ракет.

Также в ВМС ВСУ передали, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу в Азовское море совершили два судна, которые двигались из пролива Босфор.