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Россия использует в Сирии методички по "Донбасскому сценарию", - источники в ГУР

Понедельник 10 марта 2025 18:06
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Россия использует в Сирии методички по "Донбасскому сценарию", - источники в ГУР Иллюстративное фото: в Сирии военные совершили попытку восстания (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Россия начала распространять среди повстанцев в Сирии сепаратистские методички. В них речь идет о "защите российского населения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным собеседников, после того, как России руками сторонников Башара Асада не удалось захватить территорию сирийского побережья в портах Тартус и Латакия, россияне начали распространять свою методичку по "Донбасскому сценарию".

В частности, один из лидеров пророссийских повстанцев резко раскритиковал новые власти Сирии.

"Если они (новые власти Сирии - ред.) придут, они убьют нас. Если мы выстоим, мы выгоним их. Нам россияне дали 24 часа, чтобы мы выстояли против них. К завтрашнему вечеру придет международное одобрение. Придет согласование от Кремля и они (россияне - ред.) будут помогать нам с воздуха, с земли, и прочее", - заверял он.

На этом фоне 8 марта россияне направили свои методички о необходимости обращения к МИД РФ сирийским повстанцам. Обращение сирийцам "рекомендовали подписать" в статусе бипатрида (человека с двойным гражданством) - гражданина Сирии и России.

По информации источников, россияне хотят, чтобы сирийские повстанцы в обращении призвали Россию к "немедленному вмешательству" из-за якобы "геноцида" алавитского населения (лояльное Асаду меньшинство).

"Мы надеемся, что Россия, как страна, всегда выступающая за справедливость и мир, предпримет решительные меры для предотвращения дальнейших трагедий", - указывается в примере такого обращения.

Ожидается, что обращение будет положительно воспринято российским Министерством иностранных дел, поскольку в компетенцию ведомства входит защита граждан России.

Попытка восстания

Напомним, 6 марта пророссийские сторонники Башара Асада попытались организовать восстание против новых властей Сирии, но успеха они не имели.

Такое восстание Москва хотела использовать для того, чтобы оставить свои военные базы в Сирии под эгидой "миротворцев". Россия использует такие военные базы для влияния и разработки местных газовых месторождений.

Стоит отметить, что для россиян важно не допустить разработку сирийского дешевого газа, поскольку это может привести к обрушению цен на российский газ и уменьшению экономических возможностей страны-агрессора, в частности по финансированию войны в Украине.

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