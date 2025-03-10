Россия использует в Сирии методички по "Донбасскому сценарию", - источники в ГУР

Россия начала распространять среди повстанцев в Сирии сепаратистские методички. В них речь идет о "защите российского населения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным собеседников, после того, как России руками сторонников Башара Асада не удалось захватить территорию сирийского побережья в портах Тартус и Латакия, россияне начали распространять свою методичку по "Донбасскому сценарию".

В частности, один из лидеров пророссийских повстанцев резко раскритиковал новые власти Сирии.

"Если они (новые власти Сирии - ред.) придут, они убьют нас. Если мы выстоим, мы выгоним их. Нам россияне дали 24 часа, чтобы мы выстояли против них. К завтрашнему вечеру придет международное одобрение. Придет согласование от Кремля и они (россияне - ред.) будут помогать нам с воздуха, с земли, и прочее", - заверял он.

На этом фоне 8 марта россияне направили свои методички о необходимости обращения к МИД РФ сирийским повстанцам. Обращение сирийцам "рекомендовали подписать" в статусе бипатрида (человека с двойным гражданством) - гражданина Сирии и России.

По информации источников, россияне хотят, чтобы сирийские повстанцы в обращении призвали Россию к "немедленному вмешательству" из-за якобы "геноцида" алавитского населения (лояльное Асаду меньшинство).

"Мы надеемся, что Россия, как страна, всегда выступающая за справедливость и мир, предпримет решительные меры для предотвращения дальнейших трагедий", - указывается в примере такого обращения.

Ожидается, что обращение будет положительно воспринято российским Министерством иностранных дел, поскольку в компетенцию ведомства входит защита граждан России.